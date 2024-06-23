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Заменить импортные системы автоматизации: «Русал» вложит в инициативу 20 млрд рублей

Заменить импортные системы автоматизации: «Русал» вложит в инициативу 20 млрд рублей

Заменить импортные системы автоматизации: «Русал» вложит в инициативу 20 млрд рублей Татьяна АрестоваАлюминиевый гигант «Русал» запустит амбициозную программу импортозамещения в сфере систем автоматизации на своих предприятиях.

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