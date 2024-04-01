RFK Jr. qualifies for battleground North Carolina's general election ballot

Robert F. Kennedy Jr. has qualified for North Carolina's general election ballot after collecting nearly double the number of signatures needed for an independent candidate, his campaign announced Monday.
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