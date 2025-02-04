Любителя дрифта во Владивостоке наказали по «заслугам»

Во Владивостоке дрифтера привлекли к ответственности за езду по пешеходной зоне, сообщает PRIMPRESS. 49-летний местный житель за рулем иномарки Subaru Forester передвигался по пешеходной зоне набережной бухты Ахлёстышева.
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