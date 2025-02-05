Врач Крашкина: энергетический вампир всегда манипулирует эмоциями окружающих

Энергетического вампира в рабочем коллективе можно узнать по различным повадкам. К примеру, такие люди постоянно сосредоточены на негативе - жалуются, критикуют окружающих и акцентируют внимание на проблемах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии