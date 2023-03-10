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Спокойный солнечный день ждет петербуржцев 10 марта

Ни ветра, ни осадков в пятницу в Северной столице не предвидится. Санкт-Петербург окажется под влиянием северной периферии антициклона в пятницу, 10 марта.

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