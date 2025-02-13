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Суд закрыл дело против разбившего монтировкой авто на Невском сотрудника

Суд закрыл дело против разбившего монтировкой авто на Невском сотрудника университета ФСИН. Мужчине вменяли статью 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

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