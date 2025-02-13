Суд закрыл дело против разбившего монтировкой авто на Невском сотрудника университета ФСИН. Мужчине вменяли статью 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).
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Суд закрыл дело против разбившего монтировкой авто на Невском сотрудника университета ФСИН. Мужчине вменяли статью 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).