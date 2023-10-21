UFC представил самые яркие моменты шоу в Абу-Даби

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) опубликовала нарезку самых ярких моментов 294-го номерного турнира в Абу‑Даби (ОАЭ), главным событием которого стал поединок между чемпионом в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и австралийским бойцом смешанных единоборств (MMA) Александером Волкановски.