Сорокин пропустил 5 шайб во 2-й игре подряд. Вратарь «Айлендерс» отразил 34 из 39 бросков «Колорадо»

Вратарь «Айлендерс» отразил 34 из 39 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:7). В 4 матчах в сезоне у россиянина 2 победы и 2 поражения при 90,0% сэйвов и коэффициенте надежности 3,00.