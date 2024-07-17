Полицейскими пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, подозреваемого в получении коммерческого подкупа

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю во взаимодействии с Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России пресекли противоправную деятельность 38-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении коммерческого подкупа в крупном размере.
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