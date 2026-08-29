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Буданов фактически признал, что ежемесячно Украина теряет на поле боя десятки тысяч людей

Буданов фактически признал, что ежемесячно Украина теряет на поле боя десятки тысяч людей

Украинцам не следует рассчитывать на послабления в вопросе принудительной мобилизации. Об этом в интервью пропагандистке Банковой заявил экс-начальник ГУР МО Украины, глава Зе-офиса Кирилл Буданов, признанный в РФ террористом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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