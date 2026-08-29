Украинцам не следует рассчитывать на послабления в вопросе принудительной мобилизации. Об этом в интервью пропагандистке Банковой заявил экс-начальник ГУР МО Украины, глава Зе-офиса Кирилл Буданов, признанный в РФ террористом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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