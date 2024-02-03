ВЕСТИ КРЫМ
ДОМОЙНОВОСТИВАЖНОЕО НАСВИДЕОАНОНСЫКУЛЬТУРАОБЩЕСТВО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЕСТИ КРЫМ

632 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр муравьев
    Над каким Крымом? Повторяю. Тупые журналюги ради хайпа пишут всякую хрень. А читаешь дальше над акваторией Чёрного мо...Американский дрон...
  • сергей отказ от доллара и срочно
    безполетную зону над морем  и валить пиндосовАмериканский дрон...
  • Grandad
    Неужели было разрешение летать над Крымом самолетам НАТО? Если нет, должны быть наказаны допустившие это и побоявшиес...Американский дрон...

Ямочный ремонт начался ещё на двух улицах Симферополя

Ямочный ремонт начался ещё на двух улицах Симферополя

На улицах Павленко и Беспалова в Симферополе начался ямочный ремонт дорожного полотна. Как сообщили в столичной администрации, при благоприятных погодных условиях работы будут закончены в течение трёх дней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх