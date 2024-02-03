Ямочный ремонт начался ещё на двух улицах Симферополя

На улицах Павленко и Беспалова в Симферополе начался ямочный ремонт дорожного полотна. Как сообщили в столичной администрации, при благоприятных погодных условиях работы будут закончены в течение трёх дней.
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