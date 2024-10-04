ЦАХАЛ сообщил о новом ударе по группе радикалов в одной из школ Газы

Вооружённые силы Израиля вновь обстреляли сектор Газа, ударив по одному из учебных заведений, которое, как утверждают в ЦАХАЛ, стало командным пунктом боевого крыла действующей в Палестине организации «ХАМАС».
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