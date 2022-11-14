В Россию начали поставлять неттопы и ноутбуки на базе китайских процессоров KaiXian

В Россию начали завозить ноутбуки и мини-ПК на базе китайского процессора KaiXian KX-6640MA. Используемый в них 4-ядерный CPU с частотой от 2,2 ГГц получил архитектуру x86, то есть он совместим с Windows, хотя по умолчанию установлена «Ред ОС».