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В Россию начали поставлять неттопы и ноутбуки на базе китайских процессоров KaiXian

В Россию начали поставлять неттопы и ноутбуки на базе китайских процессоров KaiXian

В Россию начали завозить ноутбуки и мини-ПК на базе китайского процессора KaiXian KX-6640MA. Используемый в них 4-ядерный CPU с частотой от 2,2 ГГц получил архитектуру x86, то есть он совместим с Windows, хотя по умолчанию установлена «Ред ОС».

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