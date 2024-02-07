В Екатеринбурге из полиции решили уволиться около полусотни сотрудников

Около полусотни сотрудников полиции написали рапорты на увольнение в Екатеринбурге.Часть пожелавших уволиться уходит на заслуженную пенсию за выслугу лет, но часть всё-таки решили уйти со службы до выхода на пенсию.
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