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В Екатеринбурге из полиции решили уволиться около полусотни сотрудников

В Екатеринбурге из полиции решили уволиться около полусотни сотрудников

Около полусотни сотрудников полиции написали рапорты на увольнение в Екатеринбурге.Часть пожелавших уволиться уходит на заслуженную пенсию за выслугу лет, но часть всё-таки решили уйти со службы до выхода на пенсию.

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