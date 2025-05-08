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Царьград

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Молдавия может запретить День Победы: заявление Алексея Петровича

Молдавия может запретить День Победы: заявление Алексея Петровича

Глава комитета «Победа» Алексей Петрович предупредил о возможном запрете Дня Победы в Молдавии. В интервью он подчеркнул необходимость пересмотра образовательной политики, а также осудил искажение исторических фактов в школьных учебниках.

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