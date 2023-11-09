Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 519 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    А Спаситель тоже сакральная жертва во имя спасения  человечества от сатанизма. Но массоны пиндосы построили 33 храма ...Мир сразу перевер...
  • Владимир Елкин
    Игорь, "хозяин" не хочет ссориться с бывшими подельниками! Они много знают! Но ему почему-то не понятно, что нам напл...Аналитик ЦРУ объя...
  • Игорь Максаков
    Практика такова, что ни Запад, и США нам не только что не друзья, но и даже не товарищи, а что хуже обычные гопники. ...Аналитик ЦРУ объя...

"Ни к кому на помощь он не придет". Мусульмане уличили как хитрит Эрдоган

"Ни к кому на помощь он не придет". Мусульмане уличили как хитрит Эрдоган

Тут разгорелся некий заочный спор. Бывший советник Дональда Трампа, полковник американской армии Дуглас Макгрегор, которого так хорошо знают россияне как аналитика и эксперта, предрёк, что турецкая армия вступится за сектор Газа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх