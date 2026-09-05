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ВАРПЭ дала рекомендации по употреблению водорослей детьми

ВАРПЭ дала рекомендации по употреблению водорослей детьми

Блюда с водорослями следует включать в меню дошкольников раз в две недели, а школьникам — два раза в неделю, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

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