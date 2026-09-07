Водителя грузовика, обвиняемого в ДТП с маршруткой под Новосибирском, арестовали

НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Тогучинский суд арестовал на два месяца водителя грузовика, обвиняемого в ДТП с маршруткой под Новосибирском, в результате которого один человек погиб и 12 пострадали.
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