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ТАСС

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Водителя грузовика, обвиняемого в ДТП с маршруткой под Новосибирском, арестовали

Водителя грузовика, обвиняемого в ДТП с маршруткой под Новосибирском, арестовали

НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Тогучинский суд арестовал на два месяца водителя грузовика, обвиняемого в ДТП с маршруткой под Новосибирском, в результате которого один человек погиб и 12 пострадали.

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