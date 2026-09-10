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XII Международный фестиваль «Казачья станица Москва»

XII Международный фестиваль «Казачья станица Москва»

ХII Международный фестиваль «Казачья станица Москва» пройдет в Москве. Праздничное мероприятие состоится 12 сентября 2026 г.

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