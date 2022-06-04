УМВД России по Пензенской области провело для школьников акцию «Один день на службе в полиции

УМВД России по Пензенской области провело для школьников акцию «Один день на службе в полиции

УМВД России по Пензенской области уделяет значительное внимание взаимодействию с образовательными учреждениями в рамках патриотического воспитания школьников и ранней профессиональной ориентации.

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