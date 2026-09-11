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Нижегородская правда

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Нижегородский суд обязал оператора связи выплатить 75 тысяч за звонок мошенников

Нижегородский суд обязал оператора связи выплатить 75 тысяч за звонок мошенников

Нижегородский областной суд обязал оператора сотовой связи выплатить пенсионерке 75 тысяч рублей из-за звонка мошенников.

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