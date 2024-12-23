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В России объяснили отсутствие импульсов для встречи Путина и Трампа

В России объяснили отсутствие импульсов для встречи Путина и Трампа

У новоизбранного президента США Дональда Трампа пока нет конкретных предложений по завершению украинского конфликта, которые он может представить главе России Владимиру Путину, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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