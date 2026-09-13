Honor Play 11 поступил в продажу: 8300 мАч, 45 Вт, IP69K — за 210 долларов

Этому недорогому смартфону достались и функции ИИ Honor начала продажи смартфона Play 11 в Китае. Стоимость базовой версии — 6/128 ГБ — составляет 1400 юаней (примерно 210 долларов).
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