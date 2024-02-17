Тюменцы распродают дачи и коттеджи

В Тюменской области выросло количество предложений на рынке загородной недвижимости. По данным аналитиков сервиса «Авито Недвижимость», число объявлений по продаже дач, домов, коттеджей и таунхаусов по итогам 4-го квартала 2023 года увеличилось на 19,3% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.