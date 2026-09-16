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Военные США затопили заправочную станцию наркоторговцев в Тихом океане

Военные США затопили заправочную станцию наркоторговцев в Тихом океане

Американские военные затопили в Тихом океане плавучую заправочную станцию, якобы связанную с эквадорской наркотеррористической, сообщает Южное военное командование США.

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