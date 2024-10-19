Пан Лукашенко злякався, чи шо? Господа, я со вчерашнего вечера пребываю в небольшом недоумении, ибо не могу истолковать словеса персонажа, коего некоторые товарищи, которые нам совсем не товарищи, называют "единственным союзником" России - а именно пюрера пана Лукашенко.
Шо таки имел в виду пан Лукашенко?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Бурнос
Ответить
13 час.
Бобкина Татьяна
Словоблудие и ПРОВОКАЦИЯ!
Ответить
5 час.
вячеслав воробьев
Лукашенко даже близко к переговорам подпускать нельзя. Никаких больше Минсков-1-2.. Францию один раз уже сделали страной победителем.. После войны еще будем ждать, что люди в Курске скажут и подумаем по итогам.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии