Голосование определит, в каких малых селах Алтайского края скоро появится интернет

Как в небольшие села приходит устойчивая мобильная связь и интернет, рассказали в Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края В Алтайском крае 5 августа стартовало голосование за населенные пункты, которые нуждаются в подключении к мобильной связи и интернету.
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