Голосование определит, в каких малых селах Алтайского края скоро появится интернет

Как в небольшие села приходит устойчивая мобильная связь и интернет, рассказали в Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края В Алтайском крае 5 августа стартовало голосование за населенные пункты, которые нуждаются в подключении к мобильной связи и интернету.