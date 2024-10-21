Печень можно вылечить травами

Если болеет печень, страшно страдает весь организм. Тяжесть после принятия пищи, боль в боку, слабость, одышка, чрезмерная потливость, землистый цвет кожи, тошнота… Все эти признаки указывают на проблемы с печенью! Ведь этот важный орган не только перерабатывает токсины, но и участвует в метаболизме жиров и выработке желчи, регулируя обменные процессы в других органах.