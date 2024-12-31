Некоторым водителям необходимо заменить права

Водительские права некоторых граждан устарели и требуют замены. В Госавтоинспекции России обратились к гражданам России с напоминанием о том, что водителям нужно осуществить замену прав, срок действия которых закончился в 2022 году и затем автоматически был продлен.
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