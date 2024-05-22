Apple Оспорит Штраф За Честную Конкуренцию

Apple подала иск в Европейский суд против штрафа в размере 1,8 миллиарда евро, наложенного властями ЕС за препятствование честной конкуренции со стороны других игроков индустрии потоковой передачи музыки, включая Spotify.
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