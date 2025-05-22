Число пострадавших от ракетного удара ВСУ по Льгову достигло 16 человек

Число пострадавших в результате ракетного удара по Льгову увеличилось до 16 человек. По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, 14 пострадавших, включая двоих детей, госпитализированы в Курскую областную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.