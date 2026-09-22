Венесуэльское золото переезжает из Лондона поближе к Трампу

Власти Венесуэлы ведут переговоры с представителями Национальной ассамблеи 2015 года о переводе национального золотого запаса стоимостью порядка $4 млрд из Банка Англии в США, пишут СМИ со ссылкой на анонимные источники Фото: Andrew King/Interior Department/Keystone Press Agency/Global Look Press По данным журналистов, проект соглашения передает юридический контроль над 31 тонной слитков правительству исполняющей обязанности президента Делси Родригес, однако исключает их прямую продажу.