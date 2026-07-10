В Невьянске прошёл рейд по водоёмам в рамках ОПМ «Здоровье»

Сотрудники МО МВД России «Невьянский» совместно с представителями территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав провели профилактический рейд по береговым зонам водоёмов Невьянского района в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Здоровье».
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