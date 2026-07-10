Твой континент
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Твой континент

179 подписчиков

В Невьянске прошёл рейд по водоёмам в рамках ОПМ «Здоровье»

Сотрудники МО МВД России «Невьянский» совместно с представителями территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав провели профилактический рейд по береговым зонам водоёмов Невьянского района в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Здоровье».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии