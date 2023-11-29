Начался массовый выпуск Lada Granta в новом цвете

АвтоВАЗ победил европейское оборудование, которое не хотело дружить с китайскими эмалями: завод наладил массовый выпуск Lada Granta, окрашенных в цвет «Борнео» при помощи китайской металлизированной эмали.
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