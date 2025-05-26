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Царьград

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США не смогут изменить стратегию Москвы, уверен эксперт Уилл Шрайвер

США не смогут изменить стратегию Москвы, уверен эксперт Уилл Шрайвер

Американский военный эксперт Уилл Шрайвер заявил, что Вашингтон не может изменить стратегические планы Москвы, несмотря на критику Дональда Трампа по поводу ракетных ударов во время переговоров с Украиной.

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