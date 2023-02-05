Аргументы недели

98 548 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Немо
    бабло ещё не ушло из России вот и "любит"Депутат ГД Журавл...
  • Роман Маннанов
    Норм, что депутатка транслирует свой образ мыслей, с проекцией на других. Делаем вывод, что эта особь не представляет...Депутат Госдумы Ж...
  • vitaly yanushkevich
    Сколько же вас таких ,,патриотов" в Госдуме? Ты сама- то поняла, что ты ляпнула? Не нравится РОССИЯ-- УМАТЫВАЙ!  Я ду...Депутат Госдумы Ж...

Минобороны КНР назвало чрезмерной реакцией применение США военной силы против китайского гражданского аэростата

Минобороны КНР назвало чрезмерной реакцией применение США военной силы против китайского гражданского аэростата

Оборонное ведомство КНР назвало чрезмерной реакцией применение Соединенными Штатами военной силы в отношении китайского гражданского аэростата.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх