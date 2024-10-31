Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз объявила о значительном увеличении военного бюджета страны, в том числе выделив дополнительные средства на поддержку Украины.
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Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз объявила о значительном увеличении военного бюджета страны, в том числе выделив дополнительные средства на поддержку Украины.
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