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Форварду «Лестера» Лукману разрешили играть за Нигерию. Ранее он выступал за Англию

ФИФА разрешила нападающему «Лестера» Адемоле Лукману, права на которого принадлежат «РБ Лейпциг», защищать цвета национальной сборной Нигерии.

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