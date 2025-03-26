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Закон, порядок, государство

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В отношении двух жителей Карачаево-Черкесской Республики возбуждены уголовные дела о фиктивной постановке на учет иностранцев

Отделом дознания ОМВД России по г. Черкесску в отношении 46-летнего местного жителя возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.

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