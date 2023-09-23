Жить в России по законам шариата" – как вам такое? А они мечтают об этом

Это почему же,нам знать такое не полезно,ну тогда это из той же оперы,что и призывы не говорить о национальностях заезжих мразей! Так что знать такое надо,а ещё донести,лучше вколотить в башку каждому в ГД и правительстве!

Ольга Кожемякина

У мигрантов просто нет права жить в России по своим законам, хотят они этого или не хотят и это их проблемы. Не хотят - скатертью дорога к себе в аул. И такой опрос просто издевательский, предательский: россиянам нет дела до их хотелок, а значит и выяснять их нет нужды. Жить они будут по нашим законам или не жить здесь.