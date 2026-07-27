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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Касинтура о Черчесове: «Ахмат» играет лучше, работа идет. Я многому у него научился, ощущаю свой прогресс»

Полузащитник « Ахмата » Эгаш Касинтура  высказался о работе с главным тренером клуба Станиславом Черчесовым .

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