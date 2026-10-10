Тайсон резко подошёл поближе после вопроса Трампу о Зеленском

Дизельная сделка с Россией ожидаемо привлекла внимание журналистов. Возле Белого дома у президента США интересовались подробностями договорённостей, но после вопроса Дональду Трампу о Зеленском резко поближе подошёл легендарный боксёр Майк Тайсон.
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