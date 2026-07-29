Средняя пенсия в России выросла на 4,4 тыс. рублей за два года

Фото: © «Татар-информ» Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян увеличился почти на 4,5 тысячи рублей за два года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
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