Как западные страны прячут свою звериную сущность Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал канадских парламентариев, аплодировавших Зеленскому и недобитому украинскому нацисту Ярославу Гуньке, канадскими животными.
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