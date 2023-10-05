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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Странная вылазка

Странная вылазка

А вы видели такого . мускулистого диверсанта, которого взяли в плен? Повар, небось. На него смотришь и почему-то сразу думаешь про еду.

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Комментарии
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avershin1947mailru Авершин
И Совсем не НУ И ЧЁ. Это для Украины как раз ЧЁ. Все штатовские и ЕСовские СМИ разместили бы эти фото как завоевание Крыма. Пусть на пять минут! Но успешную операцию украинского контрнаступа. После этого можно было бы объяснять своему населению, что помогали не зря и надо увеличить помощь.
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13 час.
ХА
Харченко Александр
На мое субъективное мнение,это вылитый польский наемник .с каким-то выговором и вставкой укр слов
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10 час.
ВА
Владимир Акулов
Бесам Запада очень не нравится , что Россия большая... Что бы не делали враги - это *для нам * , как комариные укусы... Вспоминается видео из Африки... Огромный бегемот спокойно кушал травку на берегу реки... А ему на спину вдруг запрыгнули 3 львицы...А еще 3 хищника кусали со стороны... Бегемот не спеша пошел в воду , к реке со львами на спине...И чуть не утопил среди крокодилов хищников ! Ничего не смогли хищники сделать полуторатонному великану ! Хорошо быть большим и сильным.
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48 мин.

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