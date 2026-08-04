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Авито Услуги: 6 из 10 россиян продолжают учиться после вуза

Авито Услуги: 6 из 10 россиян продолжают учиться после вуза

Непрерывное образование становится все более привычной частью жизни россиян. По данным исследования Авито Услуг, новые навыки после окончания школы или вуза продолжают осваивать 60% взрослых, а ежегодно на самообразование они тратят в среднем 55 тыс.

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