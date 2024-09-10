Театр абсурда
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Театр абсурда

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Сложный разговор

Сложный разговор

Однажды Георгий сидел в Ереване и пил армянский абрикосовый самогон с человеком, который очень надеялся на Запад.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вы  забыли  третью  силу  ВКС - военно-космические  силы. Ранее их звали  РВСН. Расшифровку  найдёте.
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15 час.
леонид рыбаков
А дружба нужна не народам(сами разберемся) а чиновникам денег можно делать не мерено с нашими продажными. И типа помощь и бизнес поддержать а то и наркотики завести или вывести золото валюту .
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14 час.
Авас Анекак
наивные армяне у пиндосов 40 миллионов живет за чертой бедности они своим не хотят помогать а тут каким то армянам
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9 час.

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