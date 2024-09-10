Однажды Георгий сидел в Ереване и пил армянский абрикосовый самогон с человеком, который очень надеялся на Запад.
Сложный разговор
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вы забыли третью силу ВКС - военно-космические силы. Ранее их звали РВСН. Расшифровку найдёте.
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15 час.
леонид рыбаков
А дружба нужна не народам(сами разберемся) а чиновникам денег можно делать не мерено с нашими продажными. И типа помощь и бизнес поддержать а то и наркотики завести или вывести золото валюту .
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14 час.
Авас Анекак
наивные армяне у пиндосов 40 миллионов живет за чертой бедности они своим не хотят помогать а тут каким то армянам
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9 час.
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