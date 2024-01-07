Собака-детектор и кот-охранник: как животные помогают российским военным в зоне СВО

МОСКВА, 7 января, ФедералПресс. Бойцы рассказали военкору «МК», как братья меньшие становятся полноценными членами отрядов и плечом к плечу с российской армией приближают победу, иногда даже ценой своей жизни.
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