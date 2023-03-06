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«МЮ» пропустил 7 голов от «Ливерпуля», ЦСКА уступил «Сочи», победы Петросян и Гуменника на Гран-при России, Ферстаппен выиграл в Бахрейне, Милонов хочет отменить Fan ID и другие новости

«МЮ» пропустил 7 голов от «Ливерпуля», ЦСКА уступил «Сочи», победы Петросян и Гуменника на Гран-при России, Ферстаппен выиграл в Бахрейне, Милонов хочет отменить Fan ID и другие новости

1. В главном матче выходных «Ливерпуль» растерзал «Ман Юнайтед» на «Энфилде» – 7:0! Гакпо, Нуньес и Салах сделали по дублю, еще один мяч забил Фирмино.

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