Наталья Сергунина: На ВДНХ открылась экспозиция Третьяковской галереи

В экспозицию вошло больше 30 произведений В недавно обновлённом павильоне № 1 «Центральный» начала работу выставка Третьяковской галереи, которая знакомит посетителей с произведениями отечественных художников XX–XXI веков.
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